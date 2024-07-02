Mardin'de Şehir Hastanesi İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde şehir hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaat alanında betonu inşaata aktaran beton mikseri pompası, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Pompanın altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kayaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel