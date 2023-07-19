Mardin'de Şeftali Hasadı Başladı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 250 dekar alanda üretimi yapılan şeftalinin hasadına başlandı. Şeftalide 40 ton üzeri rekolte beklenirken, kilosu 10 liradan satılıyor.

Ömerli ilçesinde 250 dekarda üretim yapılan şeftalinin hasadına başlandı. Kentin farklı yerlerinde hasat edilmeye başlanan şeftali, bölge illere sevk ediliyor. Tat, lezzet ve kokusuyla bölge halkının her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalileri yöre halkı hem yemeklik olarak kullanıyor, hem de reçel ve komposto yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde şeftali bahçesine giden tarım işçileri; sıcaklara rağmen ağaçta bulunan meyveleri tek topluyor. Özenle toplanan ve kasalara dizilen şeftaliler, daha sonra pazara gönderiliyor. 40 tonun üzerinde rekolte beklenen şeftalinin kilosu 10 liradan satılıyor.

Kendi imkanları ile güneş paneli kurduğunu söyleyen çiftçi Hasan Özdemir, şeftalilerinin Bursa, İzmir gibi illerin şeftalisinden daha güzel ve daha kaliteli olduğunu değerlendirdi.

Kendi çabasıyla güneş enerjisi sistemi kurduğunu belirten Özdemir, "Pazarda kasa ile satıyorum, kilosu 10 liraya gelmiyor. Dixired, Arap şeftalisi, süperbella ve 10 numara diye isimlendirilen şeftali çeşitlerimiz var. Kendim dikiyorum kendi çabamla yetiştiriyorum. Şeftalimiz bugün Türkiye'de birincilik kazanacak düzeyde güzelliğe sahip. Şeftalimizin tadı bambaşka, tatlı ve organik olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor" dedi. - MARDİN