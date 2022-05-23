Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba öldü, oğulları yaralandı - Haberler

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Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba öldü, oğulları yaralandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba öldü, oğulları yaralandı

Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve baba öldü, oğulları yaralandı.

Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve baba öldü, oğulları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Öncel'in kullandığı 34 BES 525 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bağyaka- Sürgücü yolunda şarampole devrildi.

Otomobil ağaçlara çarparak alev aldı.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Öncel kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başarırken babası Osman ve annesi Emuşi Öncel hayatını kaybetti.

Öncel çiftinin cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mehmet Hanifi Öncel, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul'da yaşayan ailenin, hayatını kaybeden yakınları için taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla Savur'a geldiği öğrenildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Otomobil, Sürgücü, Mardin, Ölü, Güncel, Haberler

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