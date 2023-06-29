Mardin'de saman yüklü tır tarlada yandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan tarlada saman yüklü tırın çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada bulunan saman yüklü tır yandı.
Kırsal Konuklu Mahallesi'nde saman yüklü tır ve tarlada henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
Yangının, rüzgarında etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü.
Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel