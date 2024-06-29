Mardin'de Saman Yüklü TIR Alev Aldı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alarak yandı.

Yangın, öğleden sonra Artuklu- Nusaybin karayolu Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen saman yüklü TIR, motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen TIR,kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.