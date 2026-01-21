Mardin'de fazla kilolarından Sağlıklı Hayat Merkezi ile kurtuldular

Mardin'de Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi danışmanlığında ücretsiz destek alan vatandaşlar, sağlıklı kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla kurulan Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi ve sigara bırakma polikliniğinin yanı sıra beslenme danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

Merkez Artuklu ilçesindeki 2 diyetisyenin hizmet verdiği merkezde, geçen yıl 1871 kişiye özel takipli diyetler uygulandı.

Bu hizmetten faydalanan 40 yaşındaki Süreyya Öztap bir yılda 25 kilo, 57 yaşındaki Hülya Dede de 8 ayda 20 kilo vermeyi başardı.

"Kilolarını vererek daha iyi hissedebilirler"

Merkezdeki diyetisyen Gökhan Şen, AA muhabirine, buraya gelen danışanlara detaylı yağ ve kas ölçümü yaptıktan sonra gerekli beslenme danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyledi.

Bugün obezitenin arttığını, bunun sadece fazla kilo olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Çünkü birçok hastalıkla ilişkili, özellikle kalp rahatsızlıkları, kanser, şeker, tansiyon gibi birçok kronik hastalıkla ilişkili. Merkeze gelen danışanlarımızı bu yönden değerlendirip kilo vermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hülya ve Süreyya hanımlar, bu konuda bize çok güzel örnek oldu. Kilo vererek kendilerini daha iyi hissettiler, sağlıklarına kavuştular. İlk geldiklerinde bazı kan değerleri yüksekti. Son ölçümlerinde daha normal seviyeye indi. Bunu, hayat tarzı değişikliği ve doğru beslenmeyle başardılar. Harekete başlayarak, uyku düzeni sağlayarak, yeterince su ve sıvı tüketerek bunu başardılar. Vatandaşlarımız bu imkanlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilir."

Kilo veren danışanlarının çevrelerinden de çok olumlu dönütler aldığını ifade eden Şen, ilk geldiklerinde kiloyla birlikte birçok işi yapmakta zorlandıklarını, kilo verme süreciyle çok büyük rahatlama yaşadıklarını belirtti.

Kilo vermenin şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi ciddi kronik hastalık riskini de ciddi oranda azalttığına dikkati çeken Şen, "Danışanları kilo vermiş görünce, güler yüzlü ve mutlu şekilde gelince biz de mutlu oluyoruz. İşimize daha şevkle sarılıyoruz. Motivasyonumuzu da ciddi manada artırıyor." ifadelerini kullandı.

"Kan değerlerim yüksek çıkınca aile hekimimiz beni merkeze yönlendirdi"

Süreyya Öztap da merkeze başvurduğunda 99 kilo olduğunu, bir yılda 25 kilo verdiğini anlattı.

Kilo vermesi sayesinde hayatının daha güzel olduğunu dile getiren Öztap, daha önce yürümekte zorluk yaşadığından, nefes darlığı sıkıntısının bulunduğundan bahsetti.

Öztap, şunları aktardı:

"Namaz kılmakta zorlanıyordum. Bu yaşımda oturarak namaz kılıyordum. Kan değerlerim yüksek çıkınca aile hekimimiz beni merkeze yönlendirdi. Merkezde verilen diyet listelerini uyguladım. Kilo verdikten sonra kan değerlerim normale döndü. Sadece sağlıklı beslenerek, herhangi bir ilaç kullanmadan, herhangi bir şeye başvurmadan sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Şimdi gerçekten çok rahatım. Rahat nefes alabiliyorum, kalkıp oturabiliyorum. Çocuklarımla ilgilenebiliyorum.

Çevremden aldığım övgüler çok güzel. Herkes bana 'Nasıl böyle bu kadar kilo verebildin?' diye soruyor. Herkese tavsiye ediyorum, buraya yönlendirdiğim çok kişi oldu. Bu imkanları sağlayanlara çok teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun."

"Artık daha hızlı hareket edebiliyorum"

Hülya Dede ise yaklaşık 8 aydır merkeze geldiğini, 91 kiloyla başladığı diyet sayesinde 71 kiloya düştüğünü anlattı.

Merkezin desteğiyle 65 kilo olmak istediğini belirten Dede, kilolu olduğu dönemde kolesterolünün yükselmeye başladığını, doktorunun "Eğer diyet yapmazsan ilaca başlayacaksın." dediğini, bu nedenle merkeze başvurduğunu bildirdi.

Merkez sayesinde 20 kilo vermeyi başardığını dile getiren Dede, şunları paylaştı:

"Artık daha hızlı hareket edebiliyorum, ayakta namaz kılabiliyorum, hızlı hareket edebiliyorum. Daha önce merdivenleri çıkarken nefes nefese kalıyordum ama şimdi hızla tek nefeste merdivenleri çıkıyorum. Çevremdekiler beni görünce şok oluyor ve nasıl kilo verdiğimi soruyorlar. Devletimizden Rabb'im bin kere razı olsun. Bu gibi yerlerin her yerde açılmasını temenni ediyorum."