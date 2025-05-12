Mardin'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Uygulandı

Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının Mardin'deki ilk saha uygulaması, Selahaddin Eyyübi İlkokulunda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri sunuldu.

Etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin öğrenciye "Sağlık elçisi" belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukları sağlık alanında bilinçlendirmeyi ve onları toplumda sağlık okuryazarlığının taşıyıcısı haline getirmeyi istediklerini söyledi.

Bütün okullarda Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleriyle program hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Atak, "Amacımız, sağlık okur yazarlığına katkı sağlamaktır. Çünkü çocukların özellikle davranış değişikliği yapması ve çocukların bilgiyi öğrenmesi, o bilgiyi kendi hayatına tatbik etmesi nispeten daha kolay. Bütün okullarımızda bu programı uygularken çocuklarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz ancak bununla da yetinmiyoruz. Buradaki temel hayallerimizden biri de her bir çocuğun mümkün mertebe birer sağlık elçisi olarak toplumun her noktasına gitmesine fırsat tanımak. Dolayısıyla eğitimleri verirken de bu çocuklarımızı birer sağlık elçisi olarak da topluma tekrardan kazandırmayı hayal ediyoruz." dedi.

Programın startını İstanbul'da verdiklerini, ardından Ankara'da sürdürdüklerini belirten Atak, bugün de Mardin'de ellerinden geldiğince bu konuyu yaygınlaştırmaya çalışacaklarını vurguladı.

Atak, eğitim öğretim döneminde okullar kapanmadan önce 81 ilde en az birer okulda bu programın, etkinliğin yapılmasını istediklerini anlatarak, "Önümüzdeki sene de daha kapsamlı, daha detaylı ve bütün boyutları içerecek şekilde okullarda okul sağlığı programlarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Batman İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.