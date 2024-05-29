Mardin'de Sağlığın İçin Pedalla Projesi Bisiklet Turu Düzenlendi

Mardin'de "Sağlığın İçin Pedalla Projesi" kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından yürütülen proje kapsamında "Bisiklet Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Üniversite kampüsünde bulunan velodromda bisikletleri ile bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar sağlık için pedal çevirdi.

MAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi Mehmet Veysi Bora, gazetecilere, bisiklet etkinliği ile bir farkındalık sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Pedal çevirmenin sağlığa faydalarına dikkat çekmek istediklerini ifade eden Bora, kentte bisiklet kullanımı da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Şehir içinde bisiklet yollarının artırılmasına ve bisiklet kullanımına yönelik bazı teşvikler yapılmasına yerel yönetimlerin öncelik vermesini istiyoruz." diyen Bora, etkinlik için kendilerine destek olan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve üniversite yönetimi ile bisiklet topluluğuna teşekkür etti.

Üniversite öğrencilerinden Halil İbrahim Demir ise katılımcılara bisiklet kullanımının faydaları ile ilgili bilgi verdi.

Bünyamin Karaca da etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bisiklet sürmek çok faydalı. Dünyada hareketsizlikten kaynaklı sağlık sorunları var. Bisikletin doğaya da faydası var. Umarım herkes bisiklet kullanımına gereken önemi gösterir." dedi.