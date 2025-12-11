Mardin'de Sağanak Sonrası Kırsal Mahalle Su Altında Kaldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Demet Mahallesi, aşırı sağanak yağışın ardından su altında kaldı. Dronla görüntülenen bölgelerde tarım arazileri ve ev avluları suyla kaplandı. Zarar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kızıltepe ilçesinin kırsal Demet Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, su taşkınlarına neden oldu. Aşırı yağış sonrası tarım arazileri ve bazı evlerin avluları su altında kaldı. Zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde köyün büyük bir bölümünde su birikintilerinin oluştuğu, tarım arazileri, köy mezarlığı ve birçok evin avlusunun suyla kaplandığı görülüyor. Ekipler, mahallede zarar tespit çalışması başlattı.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.
