Haberler

Mardin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönüşmesine, zemin katlardaki işyerlerinin su basmasına neden oldu. Belediye ekipleri temizlik çalışmaları başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, zemin katlardaki bazı işyerlerini su bastı.

Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar aralıksız devam etti. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Bölgede belediye ekiplerince temizlik çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı

Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi

Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi