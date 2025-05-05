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Mardin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Mardin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu ve bazı yollarda su birikintileri meydana geldi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MARDİN'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, güne güneşli havaya başlayan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 15.00-19.00 saatleri arasında sağanak yağışın beklendiği yönünde yaptığı uyarının ardından merkez Artuklu ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sıcak havanın hakim olduğu kentte sabah güne güneşli havaya uyanan vatandaşlar, aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı, saçak altı ve dolmuş durakları gibi kapalı alanlara sığındı. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte ise sürücüler güçlükle ilerledi, uzun araç kuyrukları oluştu. Kavşaklarda bekleyen trafik polisleri, trafiği yönlendirerek daha fazla araç kuyruğunun oluşmasını engellemeye çalıştı.

Yetkililer, ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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