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Mardin'de sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi

6 Aralık 2023 16:40 Son Güncelleme: 16:42 Abone Ol

Mardin'de yaşanan sağanak ve sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu. Mardin Valiliği ise aşırı sağanak ve sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.