Üye Girişi
Haberler

Mardin'de sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'de yaşanan sağanak ve sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu. Mardin Valiliği ise aşırı sağanak ve sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Mardin'de sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

Mardin Valiliği, aşırı sağanak ve sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma gibi hayatı olumsuz etkileyebilecek muhtemel olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Valiliği Mardin Ulaşım Güvenlik Doğal Afet Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title