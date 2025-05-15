Mardin'de Sağanak ve Şimşek Gökyüzünü Aydınlattı

MARDİN'de etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar, kameraya yansıdı.

Meteoroloji 15'inci bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Mardin'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,