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Mardin'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Mardin'de etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, görüş mesafesini azaltarak hava kalitesini düşürdü. Kentte birçok bölgede hasara yol açan olaylar yaşandı.

Mardin'de sağanak, fırtına ve toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

Toz taşınımı, il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde de etkili oldu.

Bölgede zaman zaman etkisini gösteren sağanak, toz taşınımı nedeniyle çamura dönüştü.

Kızıltepe ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan metal gölgeliğin bir bölümü yerinden çıkarak aşağı doğru sarktı.

İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde ise bir çatıdan uçan saç parçası ağaçların üzerine düştü.

Derik ilçesinin Koçyiğit Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direği devrildi, bir ahırın çatısı uçtu.

Nusaybin ilçesinin 8 Mart Mahallesi'nde ise bir ağaç devrildi.

Söz konusu bölgelerde güvenlik önlemleri alan ekipler, hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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