Mardin'de sağanak etkili oluyor

Mardin'de 2 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kentteki kırsal mahallelerde su taşkınları yaşandı, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları gerçekleştirirdi.

Merkez Artuklu ilçesi Meydan Başı Mahallesi'nde bir çocuk, sağanak nedeniyle yolda oluşan çamura saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bataklığa saplanan çocuğu kurtararak ailesine teslim etti.

Öte yandan belediye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü ekipleri, personel ve iş makineleriyle il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, ilde etkisini sürdüren yağışın, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.