Mardin'de Rüzgarlı Çarpışma: 1'i Ağır 6 Yaralı

Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 47 MA 1163 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri, takla atıp yol kenarındaki tarlaya girerek ters döndü. Kazada, araçlardaki Sacide Ç. (55), Halef H. (46), Hind Ç. (35), Abdulkadir Ç. (33), Şeyhmus Ç. (25) ve Cahid Ç. (10) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Halef H.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
