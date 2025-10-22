Haberler

Mardin'de Ruhsatsız 4 Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılan bir operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
