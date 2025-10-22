Mardin'de Ruhsatsız 4 Tabanca Ele Geçirildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.