Mardin'de Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
Mardin'in Midyat ilçesinde Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda Regaip Kandili dualarla kutlandı. İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Kandil'in önemi üzerine bir konuşma yaptı ve cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.
İlçe Müftülüğünce Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Regaip Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel