Mardin'de Ravza Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Mardin'de Ravza Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ravza Caddesi'nde deforme olan yol için asfalt söküm çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında eski asfalt kazınıp yeni asfalt serimi için zemin hazırlanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ravza Caddesi'nde asfalt söküm çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zamanla deforme olan yolun yenilenmesi kapsamında asfalt öncesi trimer asfalt söküm çalışmalarına başlandı.

Çalışmalarda, deforme olmuş beton bordür, kaldırım ve orta refüj ile yağmur suyu hattı yenilenecek.

Kademeli olarak gidiş-geliş şeklinde iki şeritte yürütülecek çalışmalarda, 3 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt yüzeyi trimer makinesiyle kazınarak yeni asfalt serimine uygun hale getirilecek.

Yol boyunca 2 metre genişliğinde kaldırım ve 1 metre genişliğinde orta refüj de modernize edilecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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