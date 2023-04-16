Mardin'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 200 personel ile Artuklu, Kızıltepe, Derik, Midyat, Savur, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde toplam 180 mezarlıkta yabani otlar ve yollar temizlendi, mezarlık alanında bulunan çöpler toplandı.

Ekipler mezarlıklarda haşerelere karşı da ilaçlama yaptı.