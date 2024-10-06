Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Rahvan At Yarışları Şampiyonası Düzenlendi

Mardin'de Rahvan At Yarışları Şampiyonası Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 10 ilden 85 binicinin katılımıyla 20'ncisi gerçekleştirilen Rahvan At Yarışları Şampiyonası'nda farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Mardin'de "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda düzenlenen yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Zınnar Arena'da yapılan şampiyona için çevre il ve ilçelerden gelen at sahipleri ile jokeyler, yarışmadan önce kayıt yaptırdı, bir süre atlarıyla toprak pistte antrenman gerçekleştirdi.

Yarışma baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü, üçlü tay olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirildi.

Şampiyonada, üçlü ve dörtlü tay kategorilerinde Bilal Akyüz, deste kategorisinde Eyüp Baysal, küçük orta kategorisinde Ercan Pulat, büyük orta ve başaltı kategorilerinde Mehmet Aziz Özbek ve baş kategorisinde Süleyman Arık birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Alaattin Ballıbey, yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen şampiyonanın bu yıl 20'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erzurum, Ardahan, Gaziantep, Osmaniye gibi 10 ilden katılım sağlandığını ifade eden Ballıbey, yarışmayı her yıl sürdürmeyi planladıklarını belirtti.

Yarışmanın sonunda kategorilerinde dereceye girenlere para ödülü ve kupaları verildi.

Programa, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Artuklu Güncel mardin Yaşam Spor

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

 İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu! Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Alanyaspor maç özeti! CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle! CANLI ANLATIM | Galatasaray-Alanyaspor maç özeti! Galatasaray-Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor CANLI izle! CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 114. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki!
title