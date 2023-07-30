Mardin'de pompalı tüfekli kavga: Yaralı sayısı 7'ye yükseldi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin pompalı tüfekli kavgasında yaralı sayısı 7'ye yükseldi. Kavga sırasında tüfekten çıkan saçmaların yoldan geçenlere de isabet etmesiyle 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin pompalı tüfekli kavgasında yaralı sayısı 7'ye yükseldi.
Olay, saat 17: 00 sıralarında Barış Park Meydanı'nda gerçekleşti. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma satırlı, pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tüfekten çıkan saçmaların yoldan geçenlere de isabet etmesiyle 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, 112 Sağlık ekipleri yaralıları Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MARDİN