Mardin'de pompalı tüfekli kavga: Yaralı sayısı 7'ye yükseldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin pompalı tüfekli kavgasında yaralı sayısı 7'ye yükseldi. Kavga sırasında tüfekten çıkan saçmaların yoldan geçenlere de isabet etmesiyle 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin pompalı tüfekli kavgasında yaralı sayısı 7'ye yükseldi.

Olay, saat 17: 00 sıralarında Barış Park Meydanı'nda gerçekleşti. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma satırlı, pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tüfekten çıkan saçmaların yoldan geçenlere de isabet etmesiyle 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, 112 Sağlık ekipleri yaralıları Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MARDİN