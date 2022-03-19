Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale - Haberler

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Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.

Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti.

Grup ara sokaklara dağılırken, gözaltına alınanlar oldu.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Kızıltepe, Mardin, Müzik, Güncel, Haberler

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