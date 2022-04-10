Mardin'de Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mardin'de tören düzenlendi.
MARDİN (AA) - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mardin'de tören düzenlendi.
Hükümet Konağındaki törende, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Emniyet Müdürü Karabulut, teşkilatın174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Karabulut, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında İl Emniyet Müdürlüğü şubelerinin açtığı sergiyi gezdi.
Sergide polis ekipleri kullandıkları malzemeleri tanıttı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel