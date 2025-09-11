Mardin'de polis gençler için bilgilendirme standı açtı

Mardin'de, polis "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında gençler için bilgilendirme standı açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda İl Emniyet Müdürlüğünce gençlere daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı sunmak ve farkındalıklarını artırmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Stantlarda Asayiş, Güvenlik, Narkotik, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik birimlerinden personeller gençlere bilgilendirmede bulundu.

Bu kapsamda madde bağımlılığı, sanal bahis, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, dolandırıcılık, aile içi ve kadına yönelik şiddet gibi toplumsal hayatı olumsuz etkileyen zararlı alışkanlık ve faaliyetlere karşı gençler bilgilendirildi.