Üye Girişi
Haberler

Mardin'de 1994'te şehit edilen öğretmenler anıldı

Mardin'de 1994'te şehit edilen öğretmenler anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Savur ilçesinde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçlarının önü kesilerek şehit edilen 4 öğretmen için anma töreni düzenlendi.

MARDİN'in Savur ilçesinde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçlarının önü kesilerek şehit edilen 4 öğretmen için anma töreni düzenlendi.

Savur ilçesine bağlı kırsal Başkavak Mahallesi'nde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçları durdurularak şehit edilen öğretmenler Mehmet Zeki Ödük, Mahmut Çatalkaya, Ali Yıldız ve Erol Ercan için kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anma töreni düzenlendi. Belediye konferans salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Başsavcı Serkan Şahbaz, Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Coşkun, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ŞEHİT YILDIZ'IN ANNESİ İLE RÖPORTAJ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Törende şiirler ile şehit öğretmenlerin öz geçmişleri okundu, ardından hazırlanan oratoryo sunuldu. Öğretmenler de 'Mağusa Limanı' isimli türküyü seslendirdi. Daha sonra Şehit Ali Yıldız'ın annesi ile yapılan röportaj izlendi. İlçe Müftüsü Selahattin Aydın'ın yaptığı duanın ardından şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve öz geçmişlerinin yer aldığı sergi gezildi.

'BİZLER BURADA OLDUĞUMUZ SÜRECE BU EĞİTİM IŞIĞI ASLA SÖNMEYECEK'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, "Ülkemizin, özellikle bölgemizin ve milletimizin kalkınmasını, ilerlemesini, gelişip güçlenmesini istemeyen hain güçler, bundan tam 30 yıl önce 5 Kasım 1994 tarihinde devreye girerek öğrencilerimize ışık olmaya, yol göstermeye çalışan öğretmenlerimizi hunharca katletmişlerdir. Fakat bizler burada olduğumuz sürece bu eğitim ışığı asla sönmeyecek; öğrencilerimize yol göstermeye, onlara iyiyi, doğruyu, vatan ve millet sevgisini öğretmeye devam edeceğiz. Bu hain güçlerin emellerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi öğrencilerimize anlatmaya devam edeceğiz. 'Ben öğretmen oldum' diye haykıran, 'Bayrağımın dalgalandığı her yere giderim' diyen aziz şehitlerimizin yarım kalan sözleri sanmayın ki unutulacak. Binlerce Ali, binlerce Erol, binlerce Mahmut, binlerce Mehmet Zeki aynı heyecanla, aynı inançla ve aynı azimle öğretmen olacak, asker olacak, polis olacak, cehaletin karşısına ve terörün karşısına dimdik dikilecektir" dedi.

Haber ve Kamera: Mehmet Halis Nayıfoğlu/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.