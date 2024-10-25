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Mardin'de PKK/KCK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de PKK/KCK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Savur ilçesinde gerçekleştirilen 'GÜRZ-21' operasyonunda gri kategorideki terörist Özcan Günay'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristin 2014'te terör örgütüne katıldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik birçok eylemde yer aldığı belirtiliyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mardin'de 1 PKK/ KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal memdya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada Mardin'in Savur ilçesi kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerince yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-21" operasyonunda gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildiridi.

Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması şu şekilde:

"GRİ kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-21" operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin ili Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve Zırhlı Araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatında bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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