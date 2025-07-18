Mardin'de Piknikte Suya Giren Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanında serinlemek için suya giren 15 yaşındaki Muhammed Ali Toprak, yaşamını yitirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toprak'ı hastaneye kaldırdı fakat kurtaramadı. Çocuğun kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanındaki suya giren çocuk, yaşamını yitirdi.
Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu mesire alanına ailesiyle pikniğe giden Muhammed Ali Toprak (15), serinlemek için suya girdi.
Ailesinin, Toprak'ın suda solunumunun durduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan ve ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, kurtarılamadı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel