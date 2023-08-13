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Mardin'de Piknik Yapanları Taşıyan Araç Şarampole Devrildi: 10 Yaralı

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Mardin'de pikniğe gidenleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'de pikniğe gidenleri taşıyan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 10 kişi, yaralandı.

?Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Karaman Mahallesi Gurs Vadisi yolunda meydana geldi. Diyarbakır'dan piknik için yola çıkan ve içinde 10 kişinin bulunduğu 21 ACR 906 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki F.K., A.K., M.K., R.S., Ş.S. ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Güncel

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