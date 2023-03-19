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Mardin'de pikap ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Mardin'de pikap ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hasan Ulutaş yönetimindeki 34 LD 9815 plakalı tır, Midyat-İdil kara yolunda Siraç Aral idaresindeki 47 AAU 620 plakalı pikap ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile pikapta bulunan Selamet, Özlem, Vahice, İshak, Nehir ve Hazine Aral yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Özlem Aral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Ulutaş Mardin Güncel Haberler

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