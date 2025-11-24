Mardin'de Pencereden Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir binanın 11. katından düşen 15 yaşındaki M.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde pencereden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Nur Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan M.A, 11'inci kattaki evlerinin penceresinden zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.????
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel