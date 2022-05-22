Mardin'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi

AA - Şahin Seçen - Güncel
Mardin'de pedallar bağımlılıkla mücadelede farkındalık için çevrildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turu, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Halı Sokağı'nda başladı.

Yaklaşık 100 bisikletlinin İbrahim Özmen Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Kilise Caddesi güzergahında pedal çevirdiği tur, belediye binası önünde sona erdi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Sağlıklı yaşamın önemine değinen Çam, toplumun tüm kesimlerinin bugün sağlık için pedal çevireceğini söyledi.

Çam, Yeşilay ile nice güzel programlar yapacaklarını ifade etti.

Mardin Yeşilay Şube Başkanı Abdullah Songur ise Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turunu Kızıltepe'de gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliğe her kesimden destek aldıklarını kaydetti.

Songur, "Amacımız bağımlılığa atıfta bulunmak. Destek veren Valimize, Kaymakamımıza, bisiklet kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yapacağımız etkinlikle farkındalık oluşturup, geleneksel turumuza farklı bir katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Kızıltepe, Bisiklet, Yeşilay, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title