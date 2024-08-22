Mardin'de Parkta Montajı Yapılan Banklar Çalındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde geçen ay parka monte edilen 6 banktan 5'i, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Kızıltepe ilçesi merkez Fırat Mahallesi 35. Cadde'deki parkta geçen hafta yenileme çalışması başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 6 bank monte etti. Ancak banklardan 5'i dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Mahallelinin ihbarı üzerine parka giden belediye yetkilileri yeni bankların parka yerleştirilmesi için çalışma başlattı.

Polis bankları çalan şüphelileri arıyor.