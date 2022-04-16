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Mardin'de park yenileme çalışması

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de park yenileme çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında yenileme çalışması başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında yenileme çalışması başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, kentin önemli sosyal donatı alanlarından olan şehrin merkezinde vatandaşların sıklıkla kullandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkının zemininde zamanla meydana gelen deforme, kırılma ve sökülmeler nedeniyle yenileme çalışmaları başlatıldı.

Belli bir bölümü kaldırılan zemine 8 santim bazalt taşın döşenmesine başlandı. Süs havuzu olarak kullanılan kısım gerekli çalışmaların ardından içi doldurularak alana dahil edildi.

Park içerisindeki ve orta refüjlerdeki bitkilerin sulanması amacıyla su deposu, yetersiz olan mevcut yürüyüş yollarına ek olarak parkın daha işlevsel olması için yeni yürüyüş yolları yapılacak.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Haberler

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