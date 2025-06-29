Mardin'de Park Halindeyken Yanan Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir şantiyede park halindeki hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Mardin-Diyarbakır kara yolunda bulunan bir şantiyede park halindeki hafriyat kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel