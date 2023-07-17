Mardin'de park halindeki tır yangında kullanılamaz hale geldi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında park halindeki tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında park halindeki tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İpekyolu Caddesi'nde park halindeki 47 A 832 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tır kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel