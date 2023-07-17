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Mardin'de park halindeki tır yandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir binanın önünde park halinde bulunan 47 AV 832 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe İpekyolu Mardin Güncel Haberler

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