Mardin'de park halindeki tır yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir binanın önünde park halinde bulunan 47 AV 832 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN