Mardin'de park halindeyken hareket eden aracın durdurulması güvenlik kamerasında

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeyken hareket eden otomobilin çevredekiler tarafından durdurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstasyon Mahallesi'nde dün bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün park edip el freni çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket etti.

Durumu fark eden çevredekiler, aracı ana yola çıkmadan durdurdu.

Yaşananlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, aracın hareket etmesi, bunu fark eden çevredekilerin aracı durdurmaya çalışması ve bir çalışanın araca girerek el frenini çekmesi yer alıyor.