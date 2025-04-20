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Mardin'de Park Halindeki Otomobil Yandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil, alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının sebebi araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. 47 MA 1862 plakalı otomobil, 635. Sokak'ta park halindeyken alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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