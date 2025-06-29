Mardin'de Park Halindeki Hafriyat Kamyonu Alev Aldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeyken alev alan hafriyat kamyonu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde park halindeyken alev alan hafriyat kamyonu, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolu üzerindeki yapımı süren Şehir Hastanesi inşaat alanında meydana geldi. Park halinde bulunan hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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