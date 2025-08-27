Mardin'de Özel Halk Otobüsü ile TIR Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada Abdülkadir Talas (65), Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Talas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
