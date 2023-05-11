Mardin'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 47 PL 515 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'nda, Erhan Ç. yönetimindeki 31 AJA 995 otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Erhan Ç, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erhan Ç, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel