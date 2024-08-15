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Mardin'de otomobilin traktöre çarptığı kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu Büşra Sime ve 1 yaşındaki bebeği Miran Atlas Sime hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'de otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Büşra Sime (23) ile 1 yaşındaki bebeği Miran Atlas Sime, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Mardin-Diyarbakır kara yolundaki kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FNF 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Büşra Sime ve oğlu Miran Atlas Sime hayatını kaybetti, Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Büşra Sime ile bebeğinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kamor Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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