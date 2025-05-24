Mardin'de Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Bir Genç Ağır Yaralandı

Mardin'de Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Bir Genç Ağır Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 21 yaşındaki Mehmet Emin Duman ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada Mehmet Emin Duman (21), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACB 177 plakalı otomobil, Mehmet Emin Duman'ın (21) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duman, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duman, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Duman, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duman'ın hayati tehlikesi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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