Mardin'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Danış'a çarptı. Danış olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İpekyolu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Danış'a (69) çarptı.
Danış, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Danış'ın cesedi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel