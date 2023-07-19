Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Danış'a çarptı. Danış olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

İpekyolu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Danış'a (69) çarptı.

Danış, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Danış'ın cesedi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Kızıltepe İpekyolu Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title