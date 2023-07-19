Mardin'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Danış'a çarptı. Danış olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.