Mardin'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Mardin'de otomobilin çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karşı yola geçerken otomobilin çarptığı 20 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ersoylu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 20 yaşındaki Serdar Abdulsametoğlu'na çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulsametoğlu Kızıltepe Devlet Hastanesi kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesini rağmen Abdulsametoğlu, hayatını kaybetti.