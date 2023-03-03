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Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

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Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Dicle Mahallesi Aygün Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AHJ 289 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki Selman Akın'a çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Nusaybin Mardin Dicle Güncel Haberler

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