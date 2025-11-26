Haberler

Mardin'de Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahsum C. (30) ile Yusuf C.'nin (32) içinde bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Mahsum ile Yusuf C. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Yusuf C. araçla hastaneye götürülürken, karnından yaralanan Mahsum C., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahsum C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Çeçenistan'a giden MMA dövüşçüsüne RPG ile atış yaptırıldı

Kadirov çağırdı, tüm zamanların en iyi dövüşçüsü silahı eline aldı
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

Hastaneye kaldırılan tutuklu Muhittin Böcek'ten haber var
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.