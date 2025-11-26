Haberler

Mardin'de Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Mardin'de Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahsum C. (30) ile Yusuf C.'nin (32) içinde bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Mahsum ile Yusuf C. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Yusuf C. araçla hastaneye götürülürken, karnından yaralanan Mahsum C., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahsum C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
