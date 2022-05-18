Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı - Haberler

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Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
Mardin'de otomobil yayalara çarptı, 8 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaya yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.S'nin kullandığı 63 ADG 922 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Kazada Azize (43) ve kızı Arin Sazan (2) ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve kızı buradaki müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Mardin, Güncel, Haberler

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